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Лечение в Германии

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  • Иностранных пациентов в год

    150000

Немецкая медицина отличается высоким качеством и надежностью. Именно потому с каждым годом все больше граждан с других стран приезжают сюда для проведения диагностики, терапии. Особенно, если речь идет о непростых диагнозах. Если вам необходимо лечение рака в Германии, обращайтесь в компанию World Medical Travel.

О консультациях

Далеко не каждый, кто желает получить высококвалифицированное лечение за рубежом, готов поехать в чужую страну. Но даже если возможность есть, сперва специалисты рекомендуют проконсультироваться с врачами конкретной клиники.

Заочные консультации в Германии давно практикуют в стране. Это весьма реальный способ получить:

  • мнение всемирно известных специалистов;
  • оценку сложившейся ситуации;
  • информацию об оптимальных методах лечения;
  • возможность спланировать программу лечения;
  • четкое представление о сложившейся ситуации.

Преимущества лечения в клиниках Германии

Залогом успешного развития медицинской сферы на территории Германии обусловлены рядом факторов:

  • постоянное обновление оборудования;
  • привлечение к работе высококвалифицированных специалистов;
  • высокий уровень комфорта;
  • использование современных научных разработок.

При этом цены на лечение в Германии невысокие. Именно потому с каждый годом число больных, которые приехали из-за рубежа, растет.

Возможные проблемы

При планировании лечения на территории Германии у жителей нашей страны могут возникнуть несколько проблем:

  • потребность в оформлении визы;
  • выбор оптимальной клиники;
  • отсутствие ответа на запрос.

Все это помогут вам решить специалисты компании компанию World Medical Travel. Они предоставляют комплексные услуги.

Наши услуги

Компания World Medical Travel предлагает своим клиентам:

  • подобрать лечебную клинику;
  • составить индивидуальную медицинскую программу;
  • доставить пациента в клинику в срок;
  • оказать визовую поддержку;
  • предоставить консультативную помощь (при необходимости).

Кроме того, компания предоставляет возможность перевода  медицинского заключения на родной язык. Специалисты предоставляют полный пакет услуг каждому клиенту.

Финансовый аспект

Стоимость лечения в Германии зависит от ряда моментов:

  • тип болезни;
  • ее степень развития;
  • требования клиента;
  • необходимости в дополнительных приспособлениях.

Стоимость рассчитывается при непосредственном оформлении услуг компании. Если у вас остались вопросы, задать их можно консультантам организации.

Лучшие клиники

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Скидка нашим клиентам
Ценовой сегмент Средний

5%
Средний

Немецкий центр в Берлине

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3%
Премиум

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Скидка нашим клиентам
Ценовой сегмент Средний

2%
Средний

Клиника «Нордвест»
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Оставьте заявку и ведущие специалисты клиник рассмотрят Вашу ситуацию и при необходимости составят план лечения с расчётом стоимости. Это всё совершенно бесплатно для Вас!