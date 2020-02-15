Языковая поддержка
Иностранных пациентов в год150000
Немецкая медицина отличается высоким качеством и надежностью. Именно потому с каждым годом все больше граждан с других стран приезжают сюда для проведения диагностики, терапии. Особенно, если речь идет о непростых диагнозах. Если вам необходимо лечение рака в Германии, обращайтесь в компанию World Medical Travel.
Далеко не каждый, кто желает получить высококвалифицированное лечение за рубежом, готов поехать в чужую страну. Но даже если возможность есть, сперва специалисты рекомендуют проконсультироваться с врачами конкретной клиники.
Заочные консультации в Германии давно практикуют в стране. Это весьма реальный способ получить:
Залогом успешного развития медицинской сферы на территории Германии обусловлены рядом факторов:
При этом цены на лечение в Германии невысокие. Именно потому с каждый годом число больных, которые приехали из-за рубежа, растет.
При планировании лечения на территории Германии у жителей нашей страны могут возникнуть несколько проблем:
Все это помогут вам решить специалисты компании компанию World Medical Travel. Они предоставляют комплексные услуги.
Компания World Medical Travel предлагает своим клиентам:
Кроме того, компания предоставляет возможность перевода медицинского заключения на родной язык. Специалисты предоставляют полный пакет услуг каждому клиенту.
Стоимость лечения в Германии зависит от ряда моментов:
Стоимость рассчитывается при непосредственном оформлении услуг компании. Если у вас остались вопросы, задать их можно консультантам организации.
Германия, Берлин
Скидка нашим клиентам
Ценовой сегмент Средний
5%
Средний
Германия, Гамбург
Скидка нашим клиентам
Ценовой сегмент Средний
3%
Премиум
Германия, Франкфурт
Скидка нашим клиентам
Ценовой сегмент Средний
2%
Средний
Оставьте заявку и ведущие специалисты клиник рассмотрят Вашу ситуацию и при необходимости составят план лечения с расчётом стоимости. Это всё совершенно бесплатно для Вас!